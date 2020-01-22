تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.



وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره بـ 5 دولارا أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جراما.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

وفيما يلي النشرة الأسبوعية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

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اسمنت "العربية" حضرموت = 3000 ريال يمني

اسمنت مصري = 2700 ريال يمني

اسمنت عماني = 2950 ريال يمني

اسمنت أبيض = 8500 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 2120 ريال سعودي.

* ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 650 ريال يمني.