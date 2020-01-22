عاجل : قوة تابعة للمجلس الانتقالي تقوم بعملية نوعية وتقضي على "شلال"..."صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - امت قوة من الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل قليل ، بتصفية "شلال سعيد الدمنة" المتهم بقتل وليد سكره قائد اللواء اول مقاومة في منطقة حبيل الريدة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. وقالت مصادر جنوبية ان "شلال" قتل في تبادل اطلاق النار مع قوات الحزام الامني بعدان رفض تسليم نفسة ، وتداولت حسابات لنشطاء جنوبيين صورة لما قالوا انه من اسفل الجبل الذي تحصن فيه "شلال" بمنطقة السمح بين ردفان والضالع ويظهر في الصورة عدد من عناصر الحزام الامني وهم يقومون بسحل جثة القاتل. جديد "الخليج 365" Advertisements

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