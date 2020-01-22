شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو فاضح يهز الكويت ومطالب بالقبض على زوجين بتهمة نشر الرذيلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب "ديوان الكويت" مقطع فيديو فاضح بين كويتية وزوجها، يقومان بحركات مثيرة، بينما تقوم الزوجة باستعراض جسدها بشكل وصفه النشطاء بالفاضح.

وطالب ناشر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وزارة الداخلية ومباحث الجرائم الإلكترونية بسرعة التحرك والقبض عليهما، وقال :" نداء الى ادارة الجرائم الالكترونية.. لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتي".

وأثار الفيديو غضب النشطاء في الكويت، مطالبين بالقبض عليهما بتهمة نشر الرذيلة وإثارة الشباب، حيث انهالت تعليقات كثيرة على الفيديو، موجهين لهما شتائم واتهامات غير أخلاقية، كما اعتبر البعض أن الزوجين يبحثان عن الشهرة بطريقة دنيئة، حسب قولهم.

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