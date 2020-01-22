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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمدفعية الهاون.. مليشيات الحوثي تقصف المشتركة في الفازة الأربعاء 22 يناير 2020 الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، الثلاثاء، مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ،بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية قامت بقصف المواقع بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف مدفعية B10 . وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 والأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا بشكل مكثف وعنيف منذ ساعات العصر.

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