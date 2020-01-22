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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي

الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، مساء الثلاثاء، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي من أكثر من اتجاه،مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية .

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وكبدت عناصر المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.