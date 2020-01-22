اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي

الأربعاء 22 يناير 2020

القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، مساء الثلاثاء، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements

 

وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي من أكثر من اتجاه،مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية .

 

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وكبدت عناصر المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا