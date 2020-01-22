- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة التدريب والتأهيل بشرطة المهرة تنظم دورة تأهيلية للضباط الجدد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إدارة التدريب والتأهيل بشرطة المهرة تنظم دورة تأهيلية للضباط الجدد
الأربعاء 22 يناير 2020
الخليج 365
نظمت إدارة التدريب والتأهيل بشرطة محافظة المهرة اليوم دورة تأهيلية للضباط الجدد الذين تم ترقيتهم إلى رتبة الملازم من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مؤخرا.
وافتتح الدورة أمين عام المجلس المحلي سالم عبدالله نيمر مرحباً بجميع الضباط والكوادر العسكرية مبدياً إستعداد السلطة المحلية لبذل المزيد من الدعم في سبيل تأهيل الكوادر العسكرية والأمنية بالمحافظة.
وشكر بن نيمر وزير الداخلية أحمد الميسري على إهتمامه بالمهرة ومساندة لإدارة الأمن فيها وتوجيهاته الكريمة بترقية عدد من الضباط.
من جهته أكد العميد مفتي صموده مدير عام الشرطة على ضرورة الانضباط والاستفادة من خبرات المدربين والكوادر العسكرية في الدورة لتأهيل الفرد بالمهارات العلمية المرتبطة بعمله الميداني كضابط شرطة.
وتستهدف الدورة نحو 200 ضابط لتأهيلهم عبر برنامج تدريبي شامل خاص بالتدريب الميداني على الحركة النظامية والتقاليد العسكرية إلى جانب محاضرات عسكرية وأمنية تتناول دراسة القوانين الأمنية بمافيها قانون هيئة الشرط والإجراءات الجزائية.
وتم اختيار مجموعة من الضباط والكوادر العسكرية والأمنية المتخصصة ومجموعة من المحاضرين القانونيين والأمنين المختصين كمدربين في الدورة اللتي تستمر لمدة أسبوعين من أجل تأهيل الأفراد ونقلهم الى مهامهم الميدانية كضباط شرطة.
حضر افتتاح الدورة وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري وعدد من الضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة التدريب والتأهيل بشرطة المهرة تنظم دورة تأهيلية للضباط الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.