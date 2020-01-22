شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : حادثة صادمة تهز السعودية : سعودي يطلق النار على حافلة طالبات مدرسة ويقتل شقيقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسئول رفيع ينجو من الاغتيال في قلب العاصمة صنعاء (اسم وتفاصيل) المجلس الانتقالي : يهاجم العليمي ويقول شل فعل الشرعية وخطف صوتها لا أجانب بعد اليوم : السعودية تصدر قرار صادم لجميع الوافدين .. وغرامة مالية 5 آلاف دولار للمخالفين في المملكة حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مأرب

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