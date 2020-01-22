شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل مذيعة في قناة "الحدث" تدخل موجة ضحك هستيري وهي على الهواء .. لن تصدق ماهو السبب ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - انفجرت مذيعة لبنانية، على قناة الحدث، بالضحك على الهواء مباشرة خلال إجراءها حوارًا مع أحد الصحفيين المقيمين في فنزويلا.
واستضافت المذيعة كريستيان بيسري، عبر الاتصال الهاتفي الصحفي حليم نعيم من العاصمة الفنزويلية كراكاس، إلا أنه لم ينجح في نطق الكلمات العربية بشكل صحيح.
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وبدأ نعيم كلامه باللغة العربية ولكن بصعوبة، وكانت مخارج اللهجة الفنزويلية طاغية على كلماته العربية، وعلى ما يبدو أنه لم يُوفّق في النطق بالعربية بشكل صحيح.
ويعود تأريخ الفيديو وفقًا لمحتواه بحسب متابعة "ناس تايمز" إلى قبل نحو عامين، حينما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية الإطاحة بالحكومة الشرعية.
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