شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل مذيعة في قناة "الحدث" تدخل موجة ضحك هستيري وهي على الهواء .. لن تصدق ماهو السبب ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انفجرت مذيعة لبنانية، على قناة الحدث، بالضحك على الهواء مباشرة خلال إجراءها حوارًا مع أحد الصحفيين المقيمين في فنزويلا.

واستضافت المذيعة كريستيان بيسري، عبر الاتصال الهاتفي الصحفي حليم نعيم من العاصمة الفنزويلية كراكاس، إلا أنه لم ينجح في نطق الكلمات العربية بشكل صحيح.

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