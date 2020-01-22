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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيبة تجميل شهيرة تستقطب الزبائن بسرية لمنزلها في جدة بطريقة غير نظامية برغم منعها من مزاولة المهنة !

علمت صحيفة المرصد عن عودة طبيبة تجميل شهيرة من جنسية عربية لمزاولة المهنة بطريقة غير نظامية وبسرية داخل منزلها بجدة ، وذلك بالرغم من ارتكابها عدة مخالفات كما تم التبليغ عن هروبها .

وكشفت مصادر أن الطبيبة ، مخالفة لنظام مزاولة المهنة وتم إلغاء ترخيصها من وزارة الصحة وإيقافها عن العمل ، كما تم القبض عليها عدة مرات والتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

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وأشارت المصادر ، إلى أن الطبيبة مازالت تعمل حتى الآن دون اتخاذ الإجراء النظامي بحقها ، بالرغم من عملها في مهنة غير مهنتها ، وتستخدم أدوية ومواد تضر بصحة المرضى .

جدير بالذكر أن الطبيبة كانت تعمل في عيادة تجميل “تحتفظ المرصد باسمها” ، ولكنها استغلت عملها وقامت باستقطاب الزبائن وممارسة طب التجميل بمنزلها ، كما أنها تنشر يومياً عبر حسابها بـ “سناب شات” مقاطع لغرض الدعاية .