شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الانمن صنعاء .. حقيقة سقوط جبل المنارة الاستراتيجي بنهم بأيدي المليشيات ومواجهات عنيفة في محيطه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الانمن صنعاء .. حقيقة سقوط جبل المنارة الاستراتيجي بنهم بأيدي المليشيات ومواجهات عنيفة في محيطه

تتواصل المواجهات العنيفة لليوم الرابع على التوالي بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من جهة أخرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي المتمردة اسقطت جبل المنار الاستراتيجي المطل على مركز مديرية نهم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين

ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال

عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة )

مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية

Advertisements

عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم

وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة )

عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب

لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار )

ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )



عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين

وأضافت المصادر أن المواجهات ما تزال مستمرة حتي اللحظة في محيط جبل المنار الاستراتيجي الواقع ميسرة جبهة نهم.

وذكرت المصادر أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتلى وجرحى وآخرين أسرى، بالإضافة إلى تدمير أسلحة للميلشيا الحوثية.