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صنعاء - ياسمين الخيامي - ماحقيقة مشاركة جنود سعوديين مع قوات الشرعية في المعارك الضارية الجارية في العاصمة صنعاء وإلى أين وصل الجيش حتى الان؟ .. شاهد صور وتفاصيل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك- تويتر، صوراً لجنود سعوديين وهم يخوضون معارك مع الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. ولليوم الثالث على التوالي يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة ) مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية Advertisements عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة ) عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار ) ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني يخوض معاركه ضد مليشيا الحوثي بتنسيق ودعم مباشر من التحالف العربي، وبمشاركة مختلف الوحدات العسكرية التابعة للجيش وقوات التحالف، وبغطاء جوي. وأثارت الصور التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون إنها لجنود سعوديين في جبهة نهم، غضب انصار مليشيا الحوثي الإنقلابية. إلى ذلك طالب نشطاء حوثيين، رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، بإنهاء الهندة مع السعودية التي أعلن عنها سابقاً، مؤكدين أن مفعول الهدنة انتهى بعد مشاركة الجيش السعودي بطيرانه وجيشه في جبهة "نهم" وفق تعبيرهم.

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