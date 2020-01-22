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صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار سعودي جديد سيقصم ظهر كل المغتربين اليمنيين ب"سعودة" قطاع يشتغل فيه اعداد من اليمنيين بالمملكة وفرض غرامة "20" الف ريال للمخالفين

أدخلت السعودية تعديلات جديدة على نظام المؤسسات الصحية تعمل على تعزيز نظام توطين الوظائف، المعروف بـ"السعودة"؛ ما سيعزز توجه البلاد إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية. وقرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على اقتراح وزير الصحة في هذا الإطار. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة ) مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم Advertisements وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة ) عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار ) ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

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وجاء في البيان الحكومي عقب الجلسة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملاً لها". وتستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل "رؤية 2030" خفض معدل البطالة إلى 7 في المئة. كما تخطط لخفض هذه النسبة إلى 9 في المئة، خلال 2020؛ وذلك عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين. وأطلقت السعودية، في مارس/ آذار الماضي، مبادرة توطين مهن الصيدلة، بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال. وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 ألف دولار أمريكي)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

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