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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو:الملك سلمان يذرف الدموع بعد الفاجعة التي حدثت لأقرب الناس اليه ..والديوان الملكي السعودي يصدر بيان عاجل صدم الشعب السعودي ( صورة )

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