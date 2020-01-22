مصرع منفذ عملية اغتيال "وليد سكرة" أثناء ملاحقته غرب الضالع

قتل، مساء الثلاثاء، أحد المتورطين باغتيال القيادي بالجيش الوطني "وليد سكرة" بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر أمنية لـ"يمن شباب نت": إن "حملة أمنية انطلقت للقبض على المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية الاغتيال ويدعى "شلال سعيد"، قبل أن يفر هاربا، لتقوم بملاحقته وتصفيته في جبل السد غربي مدينة الضالع".
وأشارت المصادر أن الحملة الأمنية تواصل ملاحقة باقي أفراد العصابة الذين كانوا بجانب "شلال" وساعدوه في تنفيذ عملية الاغتيال.
ومساء الاثنين، اغتيل قائد اللواء الأول مقاومة العقيد وليد سيف سكرة من قبل المدعو شلال في نقيل ربض غرب الضالع.
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