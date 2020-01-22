عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني: عمليات عسكرية ناجحة بصنعاء والجوف والبيضاء

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، إن أفراد القوات المسلحة يخوضون معارك ميدانية ضد ميليشيا الحوثي على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.



وأكد مجلي، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح أن القوات المسلحة تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع ميليشيا الحوثي بعد عملية عسكرية، وأهمها استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب، وكذلك عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرق العاصمة صنعاء وإفشال محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف والتعامل مع محاولة عناصر الميليشيا التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف.. مشيراً إلى أنه تم القضاء على تلك العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح وتم القبض على عدد آخر وفرار البقية.

وأضاف الناطق باسم الجيش اليمني أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء.

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وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت مساء أمس صاروخا استهدف مسجدا قريبا من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص.

ولفت إلى أن تصعيد الميليشيا لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان المدنية تأتي ردا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية، وتؤكد النزعة الانتقامية لتلك الميليشيا ضد الشعب اليمني عبر الإذلال والكهنوت والخراب.

وأكد العميد مجلي أن معنويات القوات المسلحة عالية وأن مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل وفية للعهد تبذل التضحيات الغالية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية.

ودعا الناطق باسم الجيش اليمني، منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث الصرعى من ميليشيا الحوثي.. مؤكدا أنه تم إلقاء القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر الميليشيا وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

كما دعا جميع وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والشائعات التي يروج لها إعلام الميليشيا الحوثية لمحاولة التغطية على الهزائم المتلاحقة، بحسب تعبيره.