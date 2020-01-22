عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يتقدم شرق صنعاء وانهيارات بصفوف الحوثي

الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

لليوم الخامس على التوالي تشهد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني استعادت جبال جرشب في مديرية نهم شرق العاصمة وسط تقدم كبير للجيش. مؤكدة وقوع خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير الجيش اليمني، سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الميليشيا.

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ودكت مدفعية الجيش اليمني، الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية نهم (شرق صنعاء)، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني، دمرت آليات قتالية وأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم لليوم الخامس على التوالي، تمكنت خلالها من تحرير عدداً من المواقع الاستراتيجية آخرها سلسلة جبال جرشب التي تم تحريرها اليوم.

وأكد البيان أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط تقدّم ثابت لأبطال الجيش الوطني، وارتباك في صفوف الميليشيات الحوثية إثر الضربات القوية والمباغتة، مشيراً إلى أن الانتصارات ستتوالى خلال الساعات القادمة.