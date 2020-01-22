عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اللجنة الوطنية تحقق فى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان بتعز صور

الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365

زارت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء، قرى عزلة بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي جنوب غربي مدينة تعز باليمن، ضمن أعمال التحقيق الميداني التى تقوم بها اللجنة في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية التى شهدت، وتشهد انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان.



وعاين الفريق فى قرى الأشعاب والخور والمبها وميلات والدبح وعاين آثار سقوط المقذوفات المختلفة على منازل المواطنين والاتجاهات التى يتم منها محاصرة المدنيين على شكل نصف دائرة إضافة لتعريض حياتهم بشكل يومي للخطر عبر القصف العشوائي بالأسلحة الغير دقيقة كمدافع الهاون.

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كما استمعت اللجنة لشهادات "15" من النساء والرجال الذين تم تهجيرهم قسريا من منازلهم من أصل "200" مهجر، إضافة إلى التحقيق في الإغلاق الإجباري للمدرسة الوحيدة في المنطقة عبر الهجوم المباشر بالأسلحة المختلفة وحرمان 200 طالب وطالبة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من التعليم طيلة ثلاث سنوات والتي تعد من الانتهاكات الجسيمة الستة التي تطال الأطفال .

وخلال النزول الميداني اطلع فريق اللجنة على التقارير الطبية والوثائق الخاصة بالمصابين من الجنسين نتيجة عمليات القنص للمنازل، إضافة إلى الجلوس مع ضحايا انفجار الألغام الفردية بالقرب من آبار المياه والمراعي، وضحايا الحصار من النساء اللاتي أجهضن وتوفي مواليدهن جراء منع وصولهن إلى أقرب مرفق طبي.

ويعيش من تبقى من السكان الذين لم تساعدهم الظروف على النزوح وترك منازلهم في تلك المناطق أوضاعا معيشية غاية في الصعوبة، ومهددة لحياة الكثيرين منهم دون أي تدخل ووصول من منظمات الغوث الإنسانية.