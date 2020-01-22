شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يعلنون موعد اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي .. وعدد ركاب الرحلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : طيران التحالف يدك تعزيزات ومواقع الحوثيين بغارات عنيفة في العاصمة صنعاء (الاماكن المستهدفة) الصحفي فتحي بن لزرق : الجيش في نهم وحيدا يواجه الحوثي .. والبنادق في الجبهات الاخرى تخرس .. ويوجه تساؤلات جريئة وصادمة للرئيس " هادي " وقيادة التحالف ! شاهد : الحوثي يدهش سفراء الاتحاد الاوروبي بلقاء غير مسبوق في العاصمة صنعاء (صورة صادمة) شاهد بالصوت والصورة : انتصارات جديدة للجيش الوطني في العاصمة صنعاء .. ومواقع الحوثيين تسقط بيد قوات الشرعية (فيديو وتفاصيل)

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