شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن السديس يعلق على استهداف أحد مساجد مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : طيران التحالف يدك تعزيزات ومواقع الحوثيين بغارات عنيفة في العاصمة صنعاء (الاماكن المستهدفة) الحوثيين : يعلنون موعد اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي .. وعدد ركاب الرحلة الصحفي فتحي بن لزرق : الجيش في نهم وحيدا يواجه الحوثي .. والبنادق في الجبهات الاخرى تخرس .. ويوجه تساؤلات جريئة وصادمة للرئيس " هادي " وقيادة التحالف ! شاهد : الحوثي يدهش سفراء الاتحاد الاوروبي بلقاء غير مسبوق في العاصمة صنعاء (صورة صادمة)

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