شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا لآن : حقيقة سقوط جبل المنار الاستراتيجي المطل على مركز مديرية نهم بأيدي مليشيا الحوثي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 12:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تتواصل المواجهات العنيفة لليوم الرابع على التوالي بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من جهة أخرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد.

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وقالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي المتمردة اسقطت جبل المنار الاستراتيجي المطل على مركز مديرية نهم.

وأضافت المصادر أن المواجهات ما تزال مستمرة حتي اللحظة في محيط جبل المنار الاستراتيجي الواقع ميسرة جبهة نهم.



وذكرت المصادر أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتلى وجرحى وآخرين أسرى، بالإضافة إلى تدمير أسلحة للميلشيا الحوثية.

