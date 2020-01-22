فتحي بن لزرق يثير مخاوف حول معارك نهم.. بانها معركة استنزاف للجيش اليمني لا أكثر , ويتهم هذه الاطراف بأدارة مؤامرة "قراءة من بين السطور وتفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 01:43 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الصحفي الجنوبي البارز " فتحي بن لزرق " تغريدة اثار فيها تساؤلات حول سبب ترك الجيش الوطني يواجه الحوثيين وحيدا في جبهة " نهم " . أقرأ أيضا : Advertisements اكتشاف مفاجئ , ويعد , ثورة علمية بالصدفة.. اكتشاف علاج لأخطر مرض قاتل في العالم وردنا الآن : السلطات السعودية تحذر مواطنيها من "فيروس قاتل" يهدد حياة ملايين البشر " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "ترك الجيش في نهم وحيدا يواجه الحوثي في حين تغرق باقي الجبهات في سبات عميق امر يثير حيرةاليمنيين كافة. مثل هذه الاحداث مُحيرة حقاما الذي يعنيه ان يشن الحوثي هجوما مستهدفا جبهة بعينها في حين تخرس البنادق في الجبهات الاخرى. هل الحرب ضد الحوثي واحدة ام متعددة؟ افيدونا يرحمكم الله؟."



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