شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : طيران التحالف يرعب مليشيا الحوثي , ويدك تحصينات ومواقع الحوثيين في صنعاء "تفاصيل والمواقع المستهدفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 12:42 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نفذ طيران التحالف العربي قبل قليل غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثيين في مديرتي خولان ونهم شرق صنعاء.

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وقال مصدر محلي ان طيران التحالف شن 3 غارات استهدفت عدد من مواقع وتحصينات للمليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة المدفون بمديرية نهم وفي منطقة العروش بمديرية خولان بمحافظة صنعاء.

وتأتي غارات التحالف بالتزامن مع اشتداد ضراوة المعركة في جبهة نهم بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين بالاضافة الى قيام مليشيات الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي استهدف معسكر القوات الخاصة في مأرب مساء الثلاثاء.

