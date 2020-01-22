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صنعاء - ياسمين الخيامي - في مناطق سيطرتها .. الحوثي تواصل نهب التجار ورجال الأعمال تحت غطاء دعم أسر قتلاها

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عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيينtyle="text-align: justify;">أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء 21 يناير / كانون الثاني 2020م، تجار المواد الغذائية والاستهلاكية ورجال المال والأعمال على تقديم قافلة غذائية دعماً لأسر قتلاها.

وأكد تجار في العاصمة صنعاء لوكالة خبر، أن قيادات ومشرفي المليشيات أجبروا عدداً من تجار المواد الغذائية والاستهلاكية ورجال الأعمال على تقديم الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية تحت مسمى تجهيز قافلة لأسر صرعى المليشيا بالأمانة.

وقالوا إن قيادة ومشرفي المليشيات بالمديريات خيروا عدداً من التجار ورجال الأعمال بين تقديم المواد الغذائية أو تقديم مبالغ مالية تحت مسمى دعم أسر قتلاها في إطار فعاليتها “الذكرى السنوية للشهيد”.

ولفتوا أن قيادة المليشيات ومشرفيها يقومون في حال تخلف أحد من التجار ورجال الأعمال عن تقديم أي مواد غذائية أو أموال بتسجيل اسمه وإنزال لجان ميدانية من المديريات وإشعاره بمخالفة أو فرض غرامات مالية عليه بذرائع مختلفة منها “الضرائب، الواجبات، التراخيص، مكتب الصناعة والتجارة”… وغيرها.

وتواصل ميليشيات الحوثي نهب تجار المواد الغذائية والاستهلاكية ورجال المال الأعمال من وقت إلى آخر تحت مسميات عديدة من بينها “المجهود الحربي، تقديم قوافل للمرابطين بالجبهات، ودعم أسر قتلاها”.