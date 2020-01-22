شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الالتفاف الكبير الذي نفذته مليشيات الحوثي من خمسة محاور ونجحت في اسقاط جبهة نهم بالكامل .. تقرير العسكري السري المقدم للجنرال الأحمر عن سير المعارك في مارب ونهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تفاصيل الالتفاف الكبير الذي نفذته مليشيات الحوثي من خمسة محاور ونجحت في اسقاط جبهة نهم بالكامل .. تقرير العسكري السري المقدم للجنرال الأحمر عن سير المعارك في مارب ونهم

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الالتفاف الكبير الذي نفذته مليشيات الحوثي من خمسة محاور ونجحت في اسقاط جبهة نهم بالكامل .. تقرير العسكري السري المقدم للجنرال الأحمر عن سير المعارك في مارب ونهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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