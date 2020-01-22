شكرا لمتابعة خبر عن ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال

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