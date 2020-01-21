ميليشيا الإخوان تنسحب من محيط معسكر العلم في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

شبوة - الخليج 365

إنسحبت ميليشيا حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، من محيط معسكر العلم الذي تتمركز فيه قوات تابعة للتحالف العربي والنخبة بمحافظة شبوة .



وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، في تغريدة له أن الميلشيات إنسحبت من محيط المعسكر بعد ثلاثة اسابيع من المحاوات الصبيانية لإسقاطه .. مؤكداً أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع .

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واشار العولقي إلى أنه بعد كسر مليشيات الإخوان في وادى هدى وتحريك ملف الأسرى والإفراج عنهم انسحبت مساء اليوم هذه الميليشيات من محيط المعسكر .

واضاف أن محافظة شبوة لن تُحكم بالحديد والنار وتسييس المنابر والمحاضرات الإخوانية العقائدية التعبوية في المعسكرات وتصحيح الوضع الخاطئ مستمر .. لافتاً إلى أنه يحُسب لقبيلة لقموش الحميرية انها اعادت تصحيح المشهد وكسرت محاولات السطوة التي سعى الجنرال الأحمر وناصر الذيباني لفرضها على أبناء شبوة .

وتوجه العولقي في تغريداته بالشكر لقبيلة لقموش ورجال شبوة الثابتة المخلصة القابضة على جمر الكرامة، على حد قوله .