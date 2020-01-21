أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، وهي كالتالي:

صنعاء.. استسلام كتيبة حوثية بكامل عتادها في نهم https://www.elyamnelaraby.com/452875/ قيادي حوثي بإب يعتدي على محطة توليد كهرباء خاصة لهذا السبب! https://www.elyamnelaraby.com/452931 وقفة احتجاجية جديدة أمام محكمة غرب إب للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس التويتي https://www.elyamnelaraby.com/452932/ 148 حالة وفاة بوباء الكوليرا في إب خلال 2019 https://www.elyamnelaraby.com/452934/ مراسلنا.. هجوم مسلح على مجموعة قواطر تابعة للتاجر الحثيلي بصحراء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/452936/ خزان صافر العائم .. كارثة بيئية حقيقة تهدد الملاحة الدولية (تحقيق خاص) https://www.elyamnelaraby.com/452937/ الخبجي يطلع غريفيث على سير تنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/452943/ غلاب: إسقاط الحوثية وملاحقة"عيال الخميني " أقدس معركة في تاريخ اليمن https://www.elyamnelaraby.com/452945/ الزُبيدي يناقش مع غرفة تجارة وصناعة عدن سُبل تنفيذ رؤية عدن الاقتصادية https://www.elyamnelaraby.com/452948 مصرع الحوثي "المشاط" بنيران القوات الحكومية والمليشيات تعترف بمقتله رسميا https://www.elyamnelaraby.com/452950/ البركاني يبحث مع مسؤولة بريطانية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/452952/ قتلى حوثيون جراء قصف مدفعية الجيش في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/452954/ الإعلان عن أسماء قتلى وأسرى الحوثي خلال الساعات الماضية في معظم جبهات نهم https://www.elyamnelaraby.com/452958 أنباء عن مقتل "شلال" قاتل الشهيد "وليد سكره" بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/452962/ أبين .. استعدادات لافتتاح فرع البنك المركزي اليمني https://www.elyamnelaraby.com/452973/ بالصور.. تفاصيل اجتماع للسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والقضاة بتعز https://www.elyamnelaraby.com/452982/ ماذا قال محافظ تعز حول قضية استكمال معالجة الجرحى؟ https://www.elyamnelaraby.com/452984/ الزُبيدي يوجّه بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من معاناة أهالي جزيرة ميون https://www.elyamnelaraby.com/452985/ الجوف .. البرنامج السعودي يرعى إنشاء أول جمعية زراعية بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/452990/ البحسني يوضح أسباب توقف مطار الريان ويبشر بمفاجات قادمة https://www.elyamnelaraby.com/452997/ الشوافي يتوقع موجة صقيع جديدة هي الأشد على الشرق الأوسط وحالة ماطرة على اليمن https://www.elyamnelaraby.com/453000 البحسني يكشف لاول مرة حقيقة ما جرى مع الحكومة بسبب إيقاف تصدير النفط https://www.elyamnelaraby.com/453002/

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