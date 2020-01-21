شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر سار لكل أبناء الشعب اليمني...الاعلان رسميا عن موعد اول رحلة طيران دولية ستنطلق من مطار صنعاء الدولي ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور مطهر درويش رئيس الجسر اللجنة العليا الجسر الطبي التابع لمليشيات الحوثيين انه تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية بتسيير اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 3 فبراير القادم. وحسب تصريحات درويش نقلتها قناة المسيرة الحوثية ان الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الاولي . جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف، لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى ولكننا نحثهم على اللالتزام نظرا لتفاقم حالات المرضى. واشار، في حالة تعطل الرحلات وعدم التزام المنظمة والأمم المتحدة بفتح الجسر الطبي الانساني فهناك العديد منهم قد يواجهون خطر الوفاة حسب قوله.

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