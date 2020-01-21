شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تطور خطير ...ميلشيات الحوثي تسقط جبل المنارة الاستراتيجي بنهم صنعاء ومواجهات عنيفة في محيطه..."تفاصيل طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات العنيفة لليوم الرابع على التوالي بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من جهة أخرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي المتمردة اسقطت جبل المنار الاستراتيجي المطل على مركز مديرية نهم. وأضافت المصادر أن المواجهات ما تزال مستمرة حتي اللحظة في محيط جبل المنار الاستراتيجي الواقع ميسرة جبهة نهم. وذكرت المصادر أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتلى وجرحى وآخرين أسرى، بالإضافة إلى تدمير أسلحة للميلشيا الحوثية.

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