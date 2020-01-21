شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. انفجارات عنيفة والفريق علي محسن الأحمر يصدر توجيهات طارئة بحسم المعركة…(تفاصيل).. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، أعنف المعارك بين القوات الموالية لحكومة الشرعية وقبائل المحافظة.

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه حزب الإصلاح لضغوط سعودية لسحب قواته من الهضبة النفطية للمحافظة.

جديد "الخليج 365"

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ونقل موقع الخبر اليمني عن مصادر قبلية أن المعارك تدور منذ الفجر في وادي سر بين قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لعلي محسن الأحمر وقبائل حريز المنتشرة في مديرية القطن.

وشنت القوات الموالية لحكومة الشرعية قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على قرى آل حريز في وادي سر..

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نجل الشيخ مبخوت بن حريز واخر يدعى محمد سليمان بن حريز.

وكانت المواجهات تفجرت مساء الاثنين عقب محاولة قوات محسن محاصرة قرى ال حريز، اعقبها محاولة اغتيال لأركان حرب المنطقة العسكرية الأولى صالح بن عوجاء.

ورفض بن عوجاء خلال تدشين العام التدريبي لقواته قبل أيام تنفيذ اتفاق الرياض في هذه المناطق المحاذية السعودية، متوعداً بالتصدي لما وصفه بـ”الانقلابات”. وتضغط السعودية والامارات على الاصلاح لسحب قواته من هذه المناطق التي تنتج قرابة نصف مليون برميل من النفط يوميا وتسعى الدولتان لإبقائها تحت نفوذهما..

يذكر أن رئيس فرع الإصلاح في الوادي، صلاح باتيس، أعلن مطلع الاسبوع رفض اية حلول لا تسمح بعودة هادي ونائبه علي محسن إلى عدن في اشارة واضحة إلى رفض حزبه تنفيذ اتفاق الرياض الذي صاغته السعودية ويقلص نفوذ الحزب في الشرق.