شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ لاسعار صرف العملات الاجنبية في صنعاء وعدن في ختام تداولات اليوم الثلاثاء - (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements nbsp;اخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مساء الثلاثاء 21 يناير 2020م

الأسعار في صنعاء.

الدولار شراء 597 إلى 598 ريال.

السعودي شراء 157,2 إلى 157,7 ريال.

الدولار بيع 602 إلى 603 ريال.

السعودي بيع 158,2 إلى 158,5 ريال.

الأسعار في عدن.

الدولار شراء 665 إلى 670 ريال.

السعودي شراء 176,5 إلى 177,5 ريال.

الدولار بيع 675 إلى 680 ريال.

السعودي بيع 178 إلى 178,5 ريال.

الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.



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