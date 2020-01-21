شكرا لمتابعة خبر عن ور د الان...الحوثي يباغت الجميع في هاذا القرار الكارثي الذي صعق كل المغتربين اليمنيين في المملكة ودول الخليج ويمنعهم من ارسال حوالات مالية الى عائلاتهم في "اليمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو...العميد طارق عفاش لا يعترف في الشرعية ولاهادي ولا بقواته، وولائه فقط للامارات ..شاهد كيف باغت الجميع بتصريح ناري على سير المعارك الشرسة في جبهة نهم عاجل : الدفاعات الجوية للجيش الوطني تسقط 3 طائرات مسيرة حوثية في سماء مارب عاجل دقت ساعة الصفر : قوات الجيش الوطني تزحف نحو العاصمة صنعاء وتدخل اول قرى مديرية بني حشيش وتسيطر على سلاسل جبلية .. ومصدر عسكري يكشف مايحدث الان عاجل : طاقم قناة المسيرة يقع في الأسر بيد الجيش بجبهة نهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ور د الان...الحوثي يباغت الجميع في هاذا القرار الكارثي الذي صعق كل المغتربين اليمنيين في المملكة ودول الخليج ويمنعهم من ارسال حوالات مالية الى عائلاتهم في "اليمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.