شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : طاقم قناة المسيرة الحوثية الايرانية في قبضة الجيش الوطني , والمليشيات تلفظ انفاسها الاخيرة على ابواب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 10:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر إعلامية وعسكرية، إن الطاقم الصحفي التابع لقناة المسيرة الحوثية، وقع قبل قليل في الأسر بيد الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

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وأكدت المصادر إن طاقم قناة المسيرة الحوثية الايرانية مع عدتهم وقعوا بيد أبطال الجيش الوطني في نهم.

وتشهد جبهة نهم معارك عنيفة لليوم الرابع على التوالي وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني بدعم واسناد مباشر من طيران التحالف العربي، وتمكن الجيش خلال المواجهات من قتل وجرح العشرات من مسلحي الحوثيين من بينهم قيادات رفيعه.