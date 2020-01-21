شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : يحدث الآن في شوارع صنعاء ..استنفار للمليشيات وسيارات تجوب الشوارع بمكبرات الصوت وتصدم السكان بهذا العمل المفاجئ !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 11:33 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلنت مصادر محلية في صنعاء ان المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء جابت بعدد من العربات المحملة بمكبرات الصوت لرفع المعنويات وعربات عسكرية أخرى تقل عدد من العناصر الحوثية أغلبهم أطفال وتظهر ملامح الفقر والعوز على وجيههم وتقلهم شرق العاصمة .

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وقالت المصادر أن هذه العربات العسكرية والمتحركة تجاه جبهتي صرواح ونهم شرق صنعاء جاءت بعد تلقي المليشيا ضربات موجعة خلال اليومين السابقين .

وأضاف المصدر أن "الحوثيين يستغلوا الأطفال للدفع بهم في معركتهم الخاسرة مستغلة حاجتهم للدفع بهم إلى محارق الموت دون أدنى وازع ديني أو أخلاقي عدى شهوتهم الخبيثة للعودة للسلطة وإعادة النظام الأمامي الكهنوتي على رقاب اليمنيين" .

وأكدت المصادر أن العربات المحملة بمكبرات الصوت والتي تصدع بالأناشيد الحماسية والزوامل الشعبية تاتي لرفع معنويات المليشيا والتي تفقد قواعدها يوما بعد يوما و فقدت حاضنتها الشعبية بعد انقلابهم على حليفهم السابق علي عبد صالح وقتله في ديسمبر 2017م بعد إعلان الرئيس السابق انتفاضة إعادة النظام الجمهوري .

الجدير ذكره أن الحوثيين صرفوا مبالغ مالية كبيرة لعدد كبير من المشرفين ورجال المشايخ وبعض الشخصيات الاجتماعية للتحشيد لصالح المليشيا كما ان الحوثيين قاموا باستنفار جميع عناصرهم كما تم توزيع مبالغ أخرى لعدد من السيارات للتجول بمكبرات الصوت لرفع معنويات المقاتلين وهو ما يعكس الخوف الشديد الذي بات يقلق المليشيا بعد قرب المواجهات من العاصمة وخاصة بعد ضرب آخر تحصيناتها



