شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : عيدروس الزبيدي يصعق الجميع ويوجه قوات من المجلس الانتقالي بتصفية "شلال " جسديا , والمفاجأة الصادمة ما حدث لجثته فيما بعد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 11:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت قوة من الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل قليل ، بتصفية "شلال سعيد الدمنة" المتهم بقتل وليد سكره قائد اللواء اول مقاومة في منطقة حبيل الريدة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وقالت مصادر جنوبية ان "شلال" قتل في تبادل اطلاق النار مع قوات الحزام الامني بعدان رفض تسليم نفسة ، وتداولت حسابات لنشطاء جنوبيين صورة لما قالوا انه من اسفل الجبل الذي تحصن فيه "شلال" بمنطقة السمح بين ردفان والضالع ويظهر في الصورة عدد من عناصر الحزام الامني وهم يقومون بسحل جثة القاتل.

