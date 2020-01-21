وردنا الآن : في محاولة بائسة لغطية الهزائم وتظليل الناس وتشتيت الانضار عما يحدث في الميدان ..الحوثيون يعلنون موعد تسيير اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 11:13 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف الدكتور مطهر درويش رئيس الجسر اللجنة العليا الجسر الطبي التابع لمليشيات الحوثيين انه تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية بتسيير اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 3 فبراير القادم. أقرأ أيضا : عاااجل : طاقم قناة المسيرة الحوثية الايرانية في قبضة الجيش الوطني , والمليشيات تلفظ انفاسها الاخيرة على ابواب صنعاء Advertisements عاااجل : يحدث الآن في شوارع صنعاء ..استنفار للمليشيات وسيارات تجوب الشوارع بمكبرات الصوت وتصدم السكان بهذا العمل المفاجئ !! وحسب تصريحات درويش نقلتها قناة المسيرة الحوثية ان الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الاولي . واضاف، لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى ولكننا نحثهم على اللالتزام نظرا لتفاقم حالات المرضى. واشار، في حالة تعطل الرحلات وعدم التزام المنظمة والأمم المتحدة بفتح الجسر الطبي الانساني فهناك العديد منهم قد يواجهون خطر الوفاة حسب قوله.



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