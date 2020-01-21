شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يستعين بتقنية إسرائيلية في رصد خصومة من امراء القصر الملكي , ويرصد تحركات ولي العهد السابق محمد بن نايف و30 أمير والسبب ..الخوف من الانقلاب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 10:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

فجرت صحيفة خليجية، مفاجأة عن إجراء صادم ضد 30 أميرًا من الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، وذلك بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

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وزعمت صحيفة "الخليج الجديد"، عن مصادر، أن السلطات السعودية تراقب أكثر من 30 أميرًا من الأسرة الحاكمة عبر أساور رصد مصنوعة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر، أن "من بين من يتم مراقبتهم بهذه الأساور ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ورئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله"، بحسب زعم الصحيفة.

وأفادت المصادر الخليجية، بأن "شركة NSO الإسرائيلية تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساءً ورجالًا"، بأوامر محمد بن سلمان، بهدف منع أي محاولة للانقلاب عليه.

وفي سياق ذي صلة، ذكر أكاديمي سعودي في الخارج، أنه تلقى اتصالًا من أحد أفراد الأسرة الحاكمة، تحدث فيه عن التضييق داخل والأسرة والمراقبة الحثيثة للأمراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وضع السلطات السعودية أساور إلكترونية في أقدام المعارضين، خاصة ممن تم الإفراج عنهم مؤخرا، لمراقبة تحركاتهم، حسب مصادر معارضة وتقارير صحفية غربية.

