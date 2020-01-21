مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر تنبؤات مرعبة: هذا “الكلب“ يدير المنطقة وهكذا سيكون مصيره قريبًا .. شاهد من يكون؟؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم نبوءاته المثيرة للجدل بشأن عدة دول عربية.

وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أصبح واضحاً تماماً أن كل ما فعله النظام السوري بسوريا والسوريين على صعيد التدمير والتهجير كان كله بمباركة خارجية. كان النظام مجرد أداة، لكن: هل كان يعتقد أنه سيحصل على جائزته بعد الذي فعله بسوريا، أم إن مصيره سيكون كمصير كل الأدوات التي استخدمها ضباع العالم على مدى القرن الماضي؟.

وأضاف: لا حول للقطيع إلا أن يسير حسب تعليمات الراعي وكلب الراعي.. واضح تماماً أن المنطقة العربية كلها تحولت إلى قطيع كبير في أيدي رعاة العالم القدامى والجدد...صحيح كانت قطيعاً قبل الثورات لكن الآن صار الوضع على المكشوف .. انظروا الى اليمن والعراق وسوريا ولبنان كأمثلة فاقعة..والقادم أسوأ.

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