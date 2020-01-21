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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب

كشف الدكتور مطهر درويش رئيس الجسر اللجنة العليا الجسر الطبي التابع لمليشيات الحوثيين انه تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية بتسيير اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 3 فبراير القادم. وحسب تصريحات درويش نقلتها قناة المسيرة الحوثية ان الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الاولي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة ) عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب Advertisements لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار ) ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين واضاف، لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى ولكننا نحثهم على اللالتزام نظرا لتفاقم حالات المرضى. واشار، في حالة تعطل الرحلات وعدم التزام المنظمة والأمم المتحدة بفتح الجسر الطبي الانساني فهناك العديد منهم قد يواجهون خطر الوفاة حسب قوله.

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