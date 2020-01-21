شكرا لمتابعة خبر عن ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )

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