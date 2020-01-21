عـــــاجل : انتحار الفنانة الشهيرة "دنيا بطمة" قبل قليل بعد تسريب فيديو فاضح وهي تقوم بهذا الفعل الصادم (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت ابتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، في فيديو جديد نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن أزمة تورطهما في قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي"، مؤكدة أنها وشقيقتها ليس لهما علاقة بهذا الحساب الذي نشر صور فاضحة لفنانات مشاهير.

وقالت شقيقة دنيا بطمة إنها وأفراد عائلتها لو كانوا لا يخافون الموت لأقدموا على الانتحار.

وأضافت أن دنيا تزوجت المنتج محمد الترك لأنه أحبها ووجد لديها الصوت العذب وجمال الروح. وسألت عما إذا كان من يطلقون الشائعات يعملون لحساب شخص ما قاصدة بذلك طليقة الأخير منى السابر.

وذكرت أن الفنانة بخير وأنها لم تسجن ونفت علاقتها بالحساب لافتة إلى أن ثمة من يريد تحقيق الشهرة على حسابها.

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