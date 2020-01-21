شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجمعية الوطنية للإنتقالي تناقش التصورات بأن تنفيذ قرارات الدورة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 عقدت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بإعداد التصورات الخاصة بتنفيذ القرارات والتوصيات الدورة الثالثة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لها برئاسة الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية.

Advertisements وناقشت اللجنة طبيعة المهمة المُوكلة إليها، والتصورات بشأن تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية والمتعلقة بحياة الناس ومعيشتهم وكيفية تفعيل مؤسسات الدولة وكذا التطورات السياسية والأمنية في الجنوب. وستواصل اللجنة اجتماعاتها حتى انجاز المهمة المُوكلة إليها، حيث من المتوقع تستكمل أعمالها نهاية الأسبوع بتقديم التصور النهائي لرئيس الجمعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية الوطنية للإنتقالي تناقش التصورات بأن تنفيذ قرارات الدورة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.