شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتراجع عن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.. هذا ما قاله أردوغان فهل تنجح الجهود الألمانية لحل الخلاف الليبي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “لم نرسل أي قوات إلى ليبيا ووجودنا بها عزز آمال السلام”.. هذا ما قاله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد عودته من مؤتمر برلين في ألمانيا والذي بحث به وقف القتال في ليبيا بحضور 12دولة من بينهم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وقال الرئيس التركي في تصريح صحفي له حول إرسال قوات إلى ليبيا “نحن لم نرسل أي قوات إلى ليبيا وإنما أرسلنا فرق تدريب”.

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وكان البرلمان للتركي وافق على توقيع عريضة تسمح بإرسال جنود أتراك للوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج





ولفت أردوغان إلى وجود تركيا في ليبيا وقال إن” وجود تركيا في ليبيا عزز من آمال السلام، فنحن نشاهد جميع المكائد التي تحاك في ليبيا تحت ستار مكافحة الإرهاب، وسنقف إلى جانب الحكومة الشرعية في مواجهة تلك المكائد.”

وعقب أردوغان على دعوة رئيس الوزراء اليوناني لحفتر لزيارة أثينا، قائلاً إن ” هدف هذه الزيار هي استفزاز تركيا”.

وأضاف أردوغان أنه ” في حال، تم الالتزام على وقف اطلاق النار في ليبيا ستكون الأجواء مهيأة للحل السياسي.”

ويذكر أن تركيا وقعت مع الحكومة الشرعية ،بقيادة فايز السراج اتفاق يسمح بتعزيز التعاون الأمني ،والاقتصادي، وارسال قوات تركية إلى ليبيا للوقوف مع حكومة الوفاق الليبية، والتصدي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم خارجيا من الامارات ،ومصر وفرنسا.