الإتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداء الآثم على مسجد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب بالمملكة الاردنية الهاشمية المهندس عاطف الطراونة ،في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه ، الاعتداء الآثم على مسجد في محافظة مأرب،مساء السبت الماضي ،والذي اسفر عن استشهاد عدد من المصلين الامنين من المدنيين والعسكريين واصابة عدد اخر منهم.



واكد الاتحاد البرلماني العربي ،رفضه وادانته لجميع اشكال الارهاب والتطرف والعنف الدموي..مشدداً على ضرورة تماسك الشعب اليمني والحفاظ على نسيجه الاجتماعي واصالته الفكرية والحضارية ونبذ الارهاب والعنف اللذين يعكسان الفكر الظلامي لمرتكبيهما وتعطشهم لسفك الدماء وانتهاك القيم الانسانية والقواعد الاخلاقية ناهيك عن انتهاك الحرمات ودور العبادة دون تمييز بين مدني وعسكري وبين معسكر للتدريب ومسجد للصلاة والتعبد.

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وقال البيان "ان الاتحاد البرلمان العربي يدين ويشجب باشد واقسى العبارات والالفاظ اية اعمال ارهابية تستهدف دور العبادة والمدنيين بغض النظر عن مرتكبيها".

وشدد البيان على ضرورة التوصل الى تفاهمات وطنية داخلية يمنية تضع حداً لجميع اعمال العنف والقتل والمظاهر المسلحة تفادياً لمزيد من الاقتتال والتصعيد التي ينهك اليمن ويستنزف خيراته ويزرع الشقاق والفراق بين ابنائه..داعياً الى تحكيم صوت العقل وعدم الانجرار وراء رعاة التدخلات الخارجية واجنداتهم الرامية الى بث الفرقة والعداوة والانقسام لفرض سطوتهم وهيمنتهم عبر اخطر الاساليب والادوات التي من شأنها تمزيق اوصال الامة العربية وتجريدها من عوامل الصمود والسيادة والقوة.

وعبر الاتحاد البرلماني العربي عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية اليمنية رئيساً وحكومة وشعباً وبرلماناً واسر الشهداء..متضرعاً لله عز وجل ان يسكن الشهداء فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين الشفاء العاجل.