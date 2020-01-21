ماذا قال محافظ تعز حول قضية استكمال معالجة الجرحى؟ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

تعز - الخليج 365

أكد محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان، إن السلطة المحلية عازمة بالتعاون مع قيادة المحور على ايجاد حلول جذرية لقضية الجرحى التي باتت تؤرق جميع أبناء المحافظة، وذلك بتقديم الدعم من ميزانية السلطة المحلية بالتعاون مع قيادة المحور للانتصار لحقوق الجرحى الأبطال الذين نعتبرهم نموذج للتضحية والفداء.



وأضاف المحافظ شمسان ، ان السلطة المحلية تؤكد وقوفها بقوة مع قيادة المحور لمخاطبة الجهات الحكومية ووزارة الدفاع لاتخاذ المعالجات الكفيلة بإستكمال علاج جميع الجرحى.

Advertisements

وقال شمسان، لايمكن ابداً أن نفرط بحقوق الجرحى أو نتركهم يتكبدون الألم والمعاناة وهم الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسادهم الطاهرة من أجل استعادة الشرعية وتحقيق الدولة المدنية وإرساء دعائم النظام والقانون والانتصار على المليشيات الانقلابية الحاقدة.

واضاف شمسان، إننا على استعداد كامل لمساندة قائد المحور لوضع معالجة شاملة وتلافي الآثار والانعكاسات السلبية للمقاتلين الناتجة عن استمرار هذه القضية وذلك وفق دراسة موضوعية شاملة وكاملة لهذا الملف كأقل واجب نقدمه لهؤلاء الأبطال الذين حققوا لنا الحرية والكرامة ، ولولا تضحياتهم لما كنا جميعاً هنا على هذه الطاولة.