شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. تفاصيل اجتماع للسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والقضاة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

تعز - الخليج 365

عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعز اجتماعا استثنائيا برئاسة المحافظ نبيل شمسان وحضور أعضاء السلطة القضائية والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي أحزاب التحالف الوطني لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعملية التحرير والتداعيات الأمنية بالمحافظة.



وفي الاجتماع الذي حضره رئيس شعبة الاستئناف القاضي أحمد الحمودي والقاضي عبد الواحد منصور رئيس النيابة ووكلاء المحافظة وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أكد المحافظ أن الاجتماع سيناقش بحضور جميع مكونات المحافظة قضايا ملحة وإشكالات قائمة وفي مقدمتها استكمال عملية التحرير كخيار استراتيجي ومغادرة الوضع الراهن وحشد كل الجهود والامكانيات لدعم الجيش الوطني والوقوف بجانب قيادة المحور بحيث يتسني لنا العمل على تجاوز الظروف الاستثنائية والمعوقات للنهوض بالتنمية وتثبيت الأمن والإستقرار وتطبيع الحياة العامة .

وأضاف المحافظ شمسان إن السلطة المحلية عازمة بالتعاون مع الاحزاب السياسية والتحالف والوطني لتحقيق خطوات ملموسة في هذه المشاكل التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها مشكلة الجرحى التي تؤرق جميع أبناء المحافظة ووضع الحلول الجذرية والجرئية لهم كحق قائم والتزام ثابت من الدولة لهؤلاء الامجاد.

وأكد المحافظ على دعم السلطة المحلية ووقوفها بقوة مع قيادة المحور لمخاطبة الجهات الحكومية ووزارة الدفاع لاتخاذ معالجات كفيلة بإستكمال علاج جميع الجرحى ولايمكن أن نفرط بحقوق الجرحى أو نتركهم يتكبدون المعاناة وهم الذين ضحوا بآلامهم وأجزاء من أجسادهم الطاهرة من أجل استعادة الشرعية وتحقيق الدولة المدنية وإرساء دعائم والنظام والقانون ونؤكد إننا على استعداد كامل لمساعدة قائد المحور لوضع معالجة شاملة وتلافي الآثار والانعكاسات السلبية الناتجة عن استمرار هذه القضية وذلك وفق دراسة موضوعية لهذا الملف كأقل واجب نقدمهم لهؤلاء الأبطال الذين لولا تضحياتهم لما كنا جميعا هنا على هذه الطاولة .

وقال المحافظ إن أحزاب التحالف الوطني تقدمت بعدد من القضايا التي سنناقشها ونعمل على حلها بقرارات مزمنة وشفافة وتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة والاحزاب والمختصين في إطار عمل جماعي تترجم خطواته على أرض الواقع بعيدا عن الاجتماعات الفارغة والبرتوكولية والمناكفات الاعلامية والمزايدات والتجاذبات السياسية وتقاذف التهم والمسئولية والمعارك العبثية التي لاتخدم هذه المحافظة وحاجة أبنائها للصحة والتعليم والنظافة وقبل ذلك للتحرير كخيار إستراتيجي.

وشدد المحافظ الى إيقاف الظواهر الامنية وضبط الاعتداءات على الاراضي والممتلكات العامة والخاصة وذلك بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم والاعتداء على المنشآت والمؤسسات الحكومية وأن السلطة المحلية ستكرس كل جهودها لدعم الاجهزة الامنية وتمكينها من تثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ حملات أمنية ضاربة لضبط المطلوبين أينما كانوا ومهما كانت مناصبهم في الجيش والامن ولن نترك المجال لهؤلاء العابثين لتشويه نضال وتضحيات هذه المحافظة الصامدة وسنقف جميعا بجانب الجيش الوطني لتحرير كل شبر من هذه المحافظة والنهوض بالتنمية فيها.

وأشار المحافظ الى ضرورة وضع آلية عمل بالتعاون مع قيادة المحور وعدد من الجهات المختصة لإخلاء المباني والمكاتب الحكومية والتفرغ للقضايا الخدمية والحقوقية والإغاثية وتكليف مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي بسرعة وضع التصورات للحلول الأمنية وترتيب الاوضاع بهيئة مستشفى الثورة واقتراح الحلول لإيقاف فوضى نهب الاراضي والمشاكل الناجمة عنها بحيث يتم اتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال.

من جهته دعا قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل الحزاب السياسية والسلطة المحلية للوقوف بجانب الجيش الوطني وحشد كل الجهود والامكانيات لدعم الابطال الصامدين في مختلف الظروف ووقف الحملات الاعلامية المغرضة التي تستهدف الجيش الوطني والابطال في الجبهات والعمل على استشعار المسئولية لاستكمال عملية التحرير.

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كما أكد العميد منصور الاكحلي مدير شرطة المحافظة أن الاجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاختلالات وضبط المطلوبين وإيقاف فوضى نهب الأراضي شاكرا قيادة السلطة المحلية بقيادة المحافظ شمسان على جهوده لتثبيت الأمن والاستقرار ودعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها على أكمل وجه .

الى ذلك استعرض ممثل أحزاب التحالف الوطني عبد السلام رزاز عدد من القضايا تم الاتفاق على مناقشتها وفي مقدمتها قضية الجرحى والظواهر المتعلقة بنهب الاراضي والمجاميع المسلحة والمختطفين وإخلاء المباني العامة والخاصة وتفعيل ملف الإغاثة والخدمات المتعلقة بالصحة والمياه والتعليم والنظافة وتحصيل الايرادات.

ونوه رزاز الى ضرورة الخروج إزاء هذه القضايا الملحة بقرارات نافذة بدعم وإسناد من الاحزاب السياسية التي يجب عليها وقف المناكفات الحزبية والالتفاف جميعا لحشد الطاقات للخروج من الوضع القائم بدلا من التفرغ و الانجرار للمعارك الجانبية التي تسيى للمحافظة والوقوف بجانب المحافظ والجيش الوطني والاجهزة الامنية لتحقيق الانتصار وتثبيت الامن والاستقرار ومحاربة كل الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والمسئية للصورة النضالية المشرقة لأبناء المحافظة .

وتضمنت النقاشات وكلاء المحافظة وقيادات الاحزاب والقيادات الامنية طرح عدد من القضايا و الاجراءات المتعلقة بحلها ودور الجهات المختصة في التنسيق والتعاون للتغلب على هذه المشكلات.

كما تمخض عن الاجتماع عدد من القرارات المتضمنة ضرروة مناقشة كل قضية على حده ووضع المقترحات والحلول الجذرية لها وتنفيذها وفق آلية مزمنة كلا فيما يخصه.

حضر الاجتماع قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية وقيادات الاجهزة الأمنية وعدد من القضاة وأعضاء النيابات .