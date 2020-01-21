شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الجنرال الاحمر يعلن عن "أقوى سلاح" لدى الشرعية ..ويرعب الحوثي بـ زلزلة كيانه وانهاء حلمة في حكم اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 07:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الاحمر، اليوم، إن تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، بكل جدية ومصداقية يعد أقوى سلاح مهدد لكيان الانقلاب الحوثي الإيراني، لافتاً إلى أن "الاتفاق" يعنى أساساً "بتوحيد الجبهة المناهضة لمشروعه الطائفي المذهبي".

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، رئيسة قسم شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية والكمنولث في المملكة المتحدة البريطانية هيلين ونترتون، وسفير المملكة المتحدة مايكل آرون للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة.

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وأكد نائب الرئيس حرص الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي على تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً، وبما يسهم في اصطفاف اليمنيين وتحقيق هدف إرساء السلام الشامل واستعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

وتطرق نائب الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني وما يعانيه المواطن في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء استمرار الانتهاكات ونهب الحقوق والمساعدات الإغاثية، منوهاً إلى التداعيات الإنسانية الكبيرة لعرقلة الحوثيين لاتفاق الحديدة المنبثق عن تفاهمات استوكهولم.

وجدد نائب الرئيس التأكيد على استمرار دعم الشرعية لجهود المبعوث الأممي لدى بلادنا مارتن غريفيث ودعمها لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبهم جدد الدبلوماسيان البريطانيان على دعم المملكة المتحدة للشرعية ولجهود إرساء السلام الدائم في اليمن والاستمرار في الدعم الإغاثي والإنساني لليمنيين.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دوليا.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

