شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الرئيس هادي والحكومة الشرعية تفاجئ العميد طارق صالح بهذا الرد الصريح حول إستعداده لدعم جبهة نهم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 08:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصف مسؤول في الحكومة الشرعية الموقف الذي أعلنه العميد طارق صالح الخاص بدعم جبهة نهم بأنه موقفا إيجابيا.

وقال وزير الدولة أمين العاصمه صنعاء ، اللواء عبدالغني جميل، إن تصريح العميد طارق صالح بشأن دعم جبهة "نهم" إيجابي، مضيفا في تغريدة له على "تويتر" "، إن تغريده العميد طارق حول جبهه نهم إيجابية، وتستحق التحية القلبيه.

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وأكد اللواء جميل إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ترك المعارك الجانبية، والتركيز على العدو الحقيقي للجميع، وهو الحوثي، مشيرا إلى أن من يختلق معارك جانبية في هذه المرحلة، فهو "حوثي مندس"، وعلى الجميع أن يقف ضده.



وكان العميد طارق صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أعلن مساء الاثنين، استعداده لدعم ومساندة قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء.



وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر ": ‏"قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".



وأبدى استعداده لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش اليمني في نهم، بكل ما يستطيع ويملك، داعيا كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة ودحر مليشيا الحوثي الإنقلابية.

