شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب , ومن صنعاء "نحن هنا اين انتم"! ..يثير جنون زعيم الانقلاب ومليشياته , بنشر فيديو وصور من جبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صاحب مقولة "نحن هنا اين انتم" مراسل العربية والحدث الإعلامي الحربي "محمد العرب" وفي مقطع فيديو يؤكد بعد ساعات من وصوله إلى جبهة نهم، استسلام الكتيبة الحوثية، بعد مقتل قائدها " المؤيد"، والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر الميليشيا.

هذا و أشارت مصادر، أن الجيش الوطني قدم الدواء و الغذاء والماء لأسرى الحوثيين الذين استسلموا للقوات الحكومية في جبهة نهم .



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