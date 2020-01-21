شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير : هذا ما سيحدث في الساعات القادمة , والتي تحمل متغيرات كثيرة في هذه المحافظات وعلى الموطنين الحذر!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 07:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
طقس بارد أثناء الليل و الصباح الباكر، على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي (إب، الضالع).
تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظتي (المحويت، حجة، ريمة، تعز، لحج).
الفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات و السواحل الغربية، و قد تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.
طقس صحو إلى غائم جزئيا و بارد نسبيا على معظم المحافظات الصحراوية.
تظهر السحب المنخفضة على السواحل الجنوبية و الشرقية، و التي من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من سواحل عدن و لحج و أبين و المناطق الداخلية المحاذية لها.
طقس غائم جزئيا اجمالا على ارخبيل سقطرى، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
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