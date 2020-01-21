شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير : هذا ما سيحدث في الساعات القادمة , والتي تحمل متغيرات كثيرة في هذه المحافظات وعلى الموطنين الحذر!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 07:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

طقس بارد أثناء الليل و الصباح الباكر، على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي (إب، الضالع).

تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظتي (المحويت، حجة، ريمة، تعز، لحج).

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الفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات و السواحل الغربية، و قد تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

طقس صحو إلى غائم جزئيا و بارد نسبيا على معظم المحافظات الصحراوية.

تظهر السحب المنخفضة على السواحل الجنوبية و الشرقية، و التي من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من سواحل عدن و لحج و أبين و المناطق الداخلية المحاذية لها.

طقس غائم جزئيا اجمالا على ارخبيل سقطرى، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.